Польша уже передала ВСУ 325 танков и 14 истребителей МиГ-29

11 мая, 18:56
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Польские танки (Фото:Poland in the EU/Twitter)

Польские танки (Фото:Poland in the EU/Twitter)

Польша уже передала Украине 325 танков и 14 истребителей МиГ-29, сообщило в четверг, 11 мая, Постоянное представительство Республики Польша при ЕС.

«Из 575 танков, поставленных в Украину до сих пор, 325 были предоставлены Польшей», — сообщает представительство в Twitter.

По их данным, на втором месте по количеству переданных танков Нидерланды, которые передали ВСУ 85единиц техники, на третьем — Германия с 80 танками, а на четвертом — США, которые передали, по их словам, 76 танков.

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«Кроме того, из 28 самолетов, переданных Киеву, Польша направила 14 истребителей МиГ-29», — говорится в сообщении.

Агентство Bloomberg сообщало, что Украина перед контрнаступлением получила от союзников вооружение на сумму более 30 млрд долларов.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила от Запада 98% обещанной техники. Речь идет о более чем 1550 единицах бронетехники, 230 танках, другой технике и «огромном количестве» боеприпасов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Танки Российская агрессия Истребители Контрнаступление

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