В блаженном неведении. Путин дезориентирован накануне украинского контрнаступления — эксперт 6 мая, 00:20 Пребывание Путина в штабе напоминало подготовленный спектакль, считает аналитик (Фото:Кремль)

Пока российские элиты паникуют из-за возможного прорыва фронта украинцами, Владимир Путин тщетно пытается вырваться из информационного пузыря и понять истинное состояние своей армии спустя 14,5 месяца войны. Об этом в своей колонке пишет политолог, профессор Института мира в Осло Павел Баев.



По мере приближения кульминационной точки — начала украинского наступления — очевидно, что обе армии разительно отличаются от того, какими они были год назад, отметил Баев.

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