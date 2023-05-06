В блаженном неведении. Путин дезориентирован накануне украинского контрнаступления — эксперт

6 мая, 00:20
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Пребывание Путина в штабе напоминало подготовленный спектакль, считает аналитик (Фото:Кремль)

Пребывание Путина в штабе напоминало подготовленный спектакль, считает аналитик (Фото:Кремль)

Пока российские элиты паникуют из-за возможного прорыва фронта украинцами, Владимир Путин тщетно пытается вырваться из информационного пузыря и понять истинное состояние своей армии спустя 14,5 месяца войны. Об этом в своей колонке пишет политолог, профессор Института мира в Осло Павел Баев.

По мере приближения кульминационной точки — начала украинского наступления — очевидно, что обе армии разительно отличаются от того, какими они были год назад, отметил Баев.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Владимир Путин Контрнаступление Мнение колумниста NV Война России против Украины

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