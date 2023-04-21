Глава разведки Эстонии рассказал, от чего зависит стратегический успех украинского контрнаступления
Танк ведет огонь (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберга убежден, что стратегический успех контрнаступления зависит способности ВСУ к нему подготовиться.
Об этом сообщает ERR.
«Следующая неделя вряд ли принесет очень большие изменения по этому поводу: те же меры, что и на этой неделе, вероятно, будут продолжаться в тех же областях», — говорится в его заявлении.
Гросберг подчеркнул, что в Украине — особенно северо-восточной и южной части стране — многое зависит от погоды.
По словам полковника, для успеха контрнаступления важно, насколько отряды ВСУ успевают вместе тренироваться перед активной атакой и боевыми действиями, ведь «это самый важный нюанс стратегического успеха».
«Но в случае любых операций, особенно наступательных, чрезвычайно важна синхронизация разных родов сил как во времени, так и в пространстве», — добавил он.
Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.