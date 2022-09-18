Успех ВСУ впечатляет, но войска РФ пока не отброшены — глава Минобороны Германии
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)
Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что контрнаступление Украины впечатляет и обнадеживает, но российские войска не отброшены достаточно далеко.
В комментарии Die Rheinpfalz Ламбрехт сообщила, что достижения Украины очень впечатляют и обнадеживают.
«Но российские войска далеко не отброшено», — сказала она.
Ламбрехт также объяснила позицию Германии, которая отказывается поставлять Украине танки Leopard.
«Мы не хотим, чтобы немцы действовали в одиночку, и мы всегда будем принимать такие решения, консультируясь с нашими партнерами», — сказала она.
Она подчеркнула, что важно, чтобы ВСУ могли «воевать быстро и без длительной подготовки» с поставленной техникой. Поэтому, по словам Ламбрехт, Берлин передает оружие западного образца Чехии, Словакии и Греции, чтобы эти страны передали свою советскую технику ВСУ, с которой они имеют опыт работы.
6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.
Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.
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