Успех ВСУ впечатляет, но войска РФ пока не отброшены — глава Минобороны Германии 18 сентября, 16:54 Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что контрнаступление Украины впечатляет и обнадеживает, но российские войска не отброшены достаточно далеко.

В комментарии Die Rheinpfalz Ламбрехт сообщила, что достижения Украины очень впечатляют и обнадеживают.

«Но российские войска далеко не отброшено», — сказала она.

Ламбрехт также объяснила позицию Германии, которая отказывается поставлять Украине танки Leopard.

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«Мы не хотим, чтобы немцы действовали в одиночку, и мы всегда будем принимать такие решения, консультируясь с нашими партнерами», — сказала она.

Она подчеркнула, что важно, чтобы ВСУ могли «воевать быстро и без длительной подготовки» с поставленной техникой. Поэтому, по словам Ламбрехт, Берлин передает оружие западного образца Чехии, Словакии и Греции, чтобы эти страны передали свою советскую технику ВСУ, с которой они имеют опыт работы.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

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