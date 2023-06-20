Столтенберг: Украинское командование принимает правильные решения на поле боя 20 июня, 16:42 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что командование украинских сил принимает правильные решения на фронте во время контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает Укринформ.

Во время брифинга с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом на немецкой авиабазе Ягель Столтенберг подчеркнул, что украинским силам удается продвигаться.

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«Бои идут очень тяжелые при ожесточенном сопротивлении россиян, наладивших хорошую оборону. Но я уверен, что украинское командование принимает правильные оперативные решения», — сказал генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что Украина нуждается в постоянной поддержке своего контрнаступления, чтобы освободить территорию и улучшить в дальнейшем свои переговорные позиции.

Генсек также подтвердил, что украинские пилоты начали обучение на истребителях 5-го поколения и поблагодарил страны, которые присоединились к этому. Столтенберг добавил, что это признак готовности НАТО поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, решение о сроках передачи ВСУ истребителей еще не принято.

Накануне Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины на фоне наступательной операции имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск нет утраченных позиций, только освобожденные.

15 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что наступление ВСУ продолжается на нескольких направлениях.