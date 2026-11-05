Контракт Украины с правительством США на доступ к спутниковой сети Starshield истекает в середине 2027 года. Киев хочет безотлагательно начать переговоры о заключении нового соглашения.

Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник, сообщает Reuters.

По его словам, Украина стремится как можно скорее начать переговоры, поскольку заключение нового контракта требует времени. Точного месяца окончания действия контракта Сеник не назвал.

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В прошлом месяце украинские военные на фронте столкнулись с внезапным снижением скорости работы системы. Это затруднило перехват российских ударных беспилотников и вынудило отменить часть операций.

Сеник отметил, что Киев так и не получил объяснений относительно произошедшего ни от Вашингтона, ни от компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску и предоставляет правительству США военный спутниковый сервис Starshield.

Украина обращалась за разъяснениями к американским властям, в частности к Пентагону и Белому дому, а также к SpaceX. Однако, по словам дипломата, ответа не последовало.

Ограничения Starshield для ВСУ — что известно

14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости Starlink. Связь военного пакета Starshield обрывалась при скорости свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахидами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина лишилась доступа к системе связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до введения ограничений. По его словам, восстановление связи началось ночью, а уже утром скорость была достаточной для полноценной работы.

24 октября Илон Маск заявил в социальной сети X, что работу Starshield контролирует правительство США. В то же время он защитил роль SpaceX в оказании помощи Украине, но раскритиковал сторонников продолжения войны.