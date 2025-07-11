В МИД сообщили, что оборонная поддержка Украины со стороны США продолжается , сейчас от американской стороны есть четкие сигналы о продолжении и возможности усиления поддержки.

Об этом во время брифинга в пятницу, 11 июля, сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондентка NV.

По словам Тихого, Украина видит соответствующие сигналы со стороны США и приветствует их.

«Мы благодарны американской стороне за четкие сигналы о продолжении и возможности усиления оборонной поддержки Украины», — сказал он.

«И очень важно, что сейчас украинская и американская команды работают над выяснением всех технических деталей, что из уже выданных пакетов и, что именно, когда, в пути и тому подобное. Просто подтверждаю, что обе команды работают и выясняют, что когда идет», — отметил спикер МИД.

Как добавили в МИД, пока известно о «запланированных контактах между украинской и американской сторонами». Тихий рассказал, что некоторые из них уже состоятся сегодня, 11 июля.

«Их [встречи] проведет министр Андрей Сибига. Но у нас впереди еще больше встреч между Украиной и США на разных уровнях. И в том числе и на следующей неделе тоже будут продолжаться», — рассказали в МИД.

Инфографика: NV

10 июля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что власти Украины имеют все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок военной помощи от США.

Прекращение помощи США Украине — главное — прекращение помощи США

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поставляют вооружение Украине, однако в то же время должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS.