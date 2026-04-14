Гегсет снова пропустит встречу в формате Рамштайн: Politico узнало, кто будет вместо него

Глава Пентагона Пит Гегсет снова пропустит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое состоится на этой неделе. Таким образом Соединенные Штаты станут одной из немногих стран, которые не пришлют высокопоставленного гражданского оборонного чиновника на эту важную встречу союзников Украины.

Об этом сообщает издание Politico.

Двое собеседников отметили, что вместо Гегсета на виртуальном заседании будет присутствовать руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби, как и на предыдущей встрече в феврале.

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Более 50 министров обороны стран, которые обязались поддерживать Украину, соберутся в среду онлайн. Встречу возглавят министр обороны Германии Борис Писториус и его британский коллега Джон Гили. Они взяли на себя координацию группы после того, как администрация президента США Дональда Трампа отказалась от лидерства в ней вскоре после прихода к власти.

Как отмечает Politico, Гегсет лишь эпизодически посещал встречи в течение последнего года. Это признак того, что администрация Трампа имеет другие приоритеты и все больше ожидает, что Европа возьмет на себя основное бремя поставок оружия Киеву.

Командующий силами НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич, не сможет присутствовать. Вместо него к заседанию присоединятся его заместитель, главный маршал авиации Великобритании Джонни Стрингер, и немецкий генерал-майор Ульф Хойсслер, заместитель командующего программы НАТО по оказанию помощи и подготовки в области безопасности для Украины.

«НАТО продолжает оказывать решающую поддержку Украине. Участие этих двух лидеров в этой встрече является гарантией этого», — заявил представитель Гринкевича, полковник Мартин О’Доннелл.

Администрация Трампа приостановила новую военную помощь Киеву после вступления в должность, но продолжила отгрузку оружия, обещанного еще во времена Джо Байдена. Также США продолжают делиться разведывательными данными, а новая программа позволяет европейским союзникам покупать оружие американского производства для отправки в Украину.

Основное внимание на встречах в формате Рамштайн сосредоточено на инициативе PURL, по которой уже законтрактовано оборудования на миллиарды долларов.

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Однако, как отмечает Politico, представители администрации Трампа начали предупреждать страны, что поставки американского оружия в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы. Это связано с тем, что Пентагон предоставляет приоритет войне в Иране.

Однако американский чиновник и европейский дипломат, знакомые с инициативой PURL, заявили, что поставки продолжаются без изменений.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 15 апреля.

Как сообщало Минобороны, во время встречи Киев готовит обновление по реализации пунктов Плана войны для принуждения РФ к миру.

Партнерам представят приоритетные направления сотрудничества, в частности в сфере усиления ПВО, развития беспилотных систем, обмена данными и технологиями.