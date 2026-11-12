Путин заявил, что РФ готова организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с Олешками

В ходе переговоров с представителями США глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать гуманитарную миссию по эвакуации людей из Константиновки в Донецкой области по аналогии с операцией в Олешках.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

По словам Путина, Россия «контролирует» Константиновку и готова обеспечить безопасные условия для эвакуации гражданских лиц. Он предложил привлечь к организации гуманитарной миссии уполномоченных по правам человека Украины и РФ.

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«РФ нужно 5 суток на разминирование территории возле Константиновки; если Киев считает, что город под его контролем, то пусть обеспечит безопасность со своей стороны», — сказал глава Кремля.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам заявил, что россияне хотят использовать возможную гуманитарную операцию в Константиновке для проведения ротации своих военных и переброски туда техники, как они это сделали в Олешках.

Константиновка является одним из важных опорных пунктов Сил обороны Украины в Донецкой области. Российская армия заявляла о захвате города еще в июле, однако фактически продолжает попытки его окружить.

Ситуация в городе по состоянию на 12 ноября / Фото: DeepState

Заявления начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о захвате Константиновки 17 октября опроверг спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. По словам спикера, в городе продолжаются бои.

Ранее, 12 ноября, спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи США, Украины и России в Абу-Даби.

После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Кушнер выражал надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них участвовала Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.