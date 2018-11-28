Константинополь прокомментировал ликвидацию архиепископии русских церквей в Западной Европе

Константинопольский патриархат прокомментировал ликвидацию архиепископии русских церквей в Западной Европе.
Синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года решил отменить патриарший томос 1999 года, что отвечает пастырским и духовным потребностям времени и соотносится с каноническим правом.
"Исторические обстоятельства, которые привели к созданию такой структуры после Октябрьской революции 1917 года сильно изменились. Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связей приходов русской традиции с Материнской церковью Константинопольского патриархата", - сказано в сообщении.
Вселенский престол будет и впредь обеспечивать и гарантировать сохранение литургической и духовной традиции приходов русской традиции в Западной Европе.
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года, в 1931 году включена в состав Вселенского патриархата.
В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя. Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. Основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.
Ранее о роспуске архиепископии русских церквей в Западной Европе сообщали СМИ.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования