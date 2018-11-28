Константинополь прокомментировал ликвидацию архиепископии русских церквей в Западной Европе

Константинопольский патриархат прокомментировал ликвидацию архиепископии русских церквей в Западной Европе.

Синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года решил отменить патриарший томос 1999 года, что отвечает пастырским и духовным потребностям времени и соотносится с каноническим правом.

"Исторические обстоятельства, которые привели к созданию такой структуры после Октябрьской революции 1917 года сильно изменились. Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связей приходов русской традиции с Материнской церковью Константинопольского патриархата", - сказано в сообщении.

Вселенский престол будет и впредь обеспечивать и гарантировать сохранение литургической и духовной традиции приходов русской традиции в Западной Европе.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года, в 1931 году включена в состав Вселенского патриархата.

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя. Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. Основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.

Ранее о роспуске архиепископии русских церквей в Западной Европе сообщали СМИ.