Константинополь отреагировал на первые шаги РПЦ по разрыву отношений с Вселенским патриархом

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов прокомментировал прекращение РПЦ сослужения с иерархами Вселенского патриархата из-за подготовки автокефалии Украинской церкви.

По словам архиепископа Иова, РПЦ решилась на этот шаг ради собственных политических амбиций.

"Ради собственных политических амбиций они пошли не только на раскол в части православной паствы в Украине, но и на разрыв со Вселенским Православием. Это очень опасно, грустно и обидно. Ведь это неканонический путь, он не служит излечению раскола, но наоборот, способствует развитию раскола и схизмы", - заявил Иов в интервью изданию Главком.

Архиепископ выразил надежду, что это поспешное и неканоническое решение "наших российских братьев будет отменено и диалог будет восстановлен".

Он добавил, что Вселенский патриархат, "как мать-церковь просто обязан быть со своими православными сыновьями и дочерьми в Украине, уже почти 30 лет постоянно просят предоставить им канонический приют и помочь преодолеть схизму".

Архиепископ Иов отметил, что территория Украины никогда не была канонической территорией любой другой поместной православной церкви, кроме Вселенского патриархата.

"Киевская митрополия канонически и исторически, с момента своего создания во времена первых киевских христианских князей Аскольда, Ольги и Владимира и дальше больше 700 лет, была митрополией в составе Вселенского Патриархата. И даже после передачи в 1686 году части Киевской кафедры на подроссийских территориях во временную опеку (наместничество) московских патриархов, Украина все время оставалась канонической территорией Константинопольской церкви", - подчеркнул архиепископ.

Ранее, отвечая на угрозы РПЦ полностью прекратить все отношения с Фанаром, архиепископ Иов заявил, что прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за прихоти Москвы. Также он добавил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московскому патриархату.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Кроме того, Вселенский патриархат опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.





