Константинополь пояснил статус иерархов УПЦ МП, которые не присоединятся к Украинской церкви - СМИ

Вселенский патриархат оставит возможность этим иерархам приобщиться к новой церкви уже после собора

Константинополь будет считать иерархов УПЦ МП, которые не присоединятся к новой Украинской церкви, "епископами православной церкви", пишет ВВС Україна.

По словам источников в Константинополе, Вселенский патриархат оставит возможность этим иерархам присоединиться к новой церкви уже после Объединительного собора, который запланирован на 15 декабря.

В Константинополе сравнили новую Украинскую церковь с ребенком - ее сейчас создадут, она будет расти и "со временем затянет в свой состав всех".

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.