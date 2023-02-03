Суд в США разрешил конфисковать активы российского олигарха. Деньги могут передать Украине 3 февраля, 01:18 Константин Малофеев (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)

Федеральный суд Манхэттена в четверг, 2 февраля, принял решение о конфискации 5,4 млн долларов подсанкционного российского олигарха и владельца Царьград ТВ Константина Малофеева. Их потенциально можно использовать для восстановления Украины.

Как сообщает агентство Reuters, власти США обвинили Малофеева в финансировании сепаратизма в украинском Крыму. Олигарх попал под американские санкции в 2014 году, а в 2022-м его обвинил в нарушении санкций. По данным прокуроров, Малофеев пытался перевести деньги со счета в денверском Sunflower Bank деловому партнеру в нарушение санкций США.



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«Поскольку Малофеев не оспаривал требование о конфискации, прокуратура заявила, что средства должны быть конфискованы по умолчанию», — пишет Reuters.



Агентство отмечает, что это первое решение о конфискации активов российского олигарха с тех пор, как Министерство юстиции США в 2022 году создало целевую группу, которая охотится за активами союзников российского диктатора Путина.

В конце декабря Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон о финансировании федерального правительства, который в том числе предусматривает право Минюста передавать Госдепартаменту конфискованные активы, чтобы затем направлять их Украине.

