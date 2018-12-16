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Консерваторы без ведома Терезы Мэй готовят новый референдум по Brexit - СМИ

Сегодня, 20:33
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Тереза Мэй

Высокопоставленные консерваторы без ведома премьер-министра Терезы Мэй готовят новый референдум по Brexit, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 13 декабря высокопоставленный член Консервативной партии, министр кабинета Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами от Лейбористской партии, пытаясь прозондировать почву касательно возможности нового референдума и его поддержки лейбористами.

По мнению консерваторов, последние действия Мэй в вопросе Brexit привели к неделе британского унижения на международной арене.   

Кроме того, глава аппарата премьер-министра Гэвин Баруэлл на прошлой неделе заявил, что проведение второго референдума было "единственным выходом" из сложившейся ситуации.  По мнению чиновника, у Мэй мало шансов убедить парламентариев поддержать ее сделку с Брюсселем.

Ранее в Кабмине Мэй заявили, что правительство не планирует проведение повторного референдума по Brexit.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год. 

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Жалкая трусость: в Шотландии прокомментировали перенос голосования по соглашению о Brexit

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Тереза Мэй Brexit Евросоюз Великобритания

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Консерваторы без ведома Терезы Мэй готовят новый референдум по Brexit - СМИ

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