Конгрессмены США осудили действия России в Украине и призвали прекратить "кровавую оккупацию"

Конгрессмены от Демократической партии Марси Каптур и Сэндер Левин, а также конгрессмены от Республиканской партии Энди Харрис и Брайан Фицпатрик осудили нападение РФ на Украину у Керченского пролива.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Будучи сопредседателями группы поддержки Украины в Конгрессе США, мы решительно осуждаем опасное военно-морское нападение России на украинские корабли", - сказали конгрессмены.

В заявлении отмечается, что "блокада Россией украинских портов, вызывает глубокое беспокойство и является проявлением российской агрессии направленной на усиление кровавого давления и незаконной оккупации Крыма".

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"Мы присоединяемся к международному сообществу и союзникам НАТО в решительном подтверждении того факта, что Крым и прибрежные воды принадлежат Украине. Мы призываем власти России, в соответствии с международным правом прекратить любое ограничение доступа к украинским портам и Азовского моря, - говорится в заявлении.

Конгрессмены отметили, что "Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию суверенной территории Украины".

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.