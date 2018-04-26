Конгрессмены США обвинили Украину в прославлении "нацистских коллаборационистов"

Почти полсотни членов Конгресса США обратились в Госдепартамент с просьбой оказать дипломатическое давление на Украину и Польшу за "поддержку на государственном уровне" антисемитизма, сообщает Голос Америки.

С таким призывом к и.о. госсекретаря США Джону Салливану обратились 56 конгрессменов, текст соответствующего письма-обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена-демократа от штата Калифорния Рогита "Ро" Ханны. Опубликованы подписи всех конгрессменов, поддерживающих такое обращение.

Отметим, что Ханна является противником предоставления Украине летального оружия.

В письме конрессмены назвали Степана Бандеру, Романа Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию (УПА) - "нацистскими коллаборационистами".

"Мы призываем Вас присоединиться к нам и правозащитным организациям в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав польские и украинские правительства однозначно отбросить искажения Холокоста и чествование нацистских коллаборационистов и полностью расследовать антисемитские преступления", - отмечают конгрессмены.

Смотрите также

Проявлением "антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине", по мнению конгрессменов, является "кампания в поддержку УПА 2017 года" украинского Института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича.

Под таким углом зрения авторы письма рассматривают также деятельность "неонацистского батальона Азов", который, как считают авторы, должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии. Также конгрессмены указали на связь министра внутренних дел Арсена Авакова с этим подразделением.

Авторы обращения раскритиковали и Польшу, которая приняла закон, который "наказывает за заявления, которые приписывают нацистские преступления Германии польскому государству, штрафами или тюремным сроком".

В конце марта американские СМИ сообщили, что в принятом недавно федеральном бюджете США содержится пункт о запрете предоставления любой помощи полку Азов.