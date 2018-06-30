Конгрессмен США назвал выбор места встречи Путина и Трампа "насмешкой над историей"

По словам конгрессмена, "улыбки не изменят поведение Путина"

Американский конгрессмен Стени Хоер назвал выбор столицы Финляндии для встречи главы Кремля Владимира путина и президента США Донльда Трампа "насмешкой над историей".

Об этом говорится в его официальном заявлении.

"То, что президент Трамп планирует встретиться с президентом Путиным в Хельсинки в следующем месяце - насмешка над историей", - написал Хоер.

Конгрессмен напомнил, что именно в столице Финляндии в 1975 году 35 стран, включая СССР, "договорились уважать права человека и основные свободы своих народов".

По его словам, после этого позитивные изменения, ставшие следствием растущего уважения к правам человека, в итоге привели к падению советского режима.

"Сегодня президент Путин еще раз превратил Россию в автократию, где права людей, в том числе ЛГБТ и прессы, значительно сократились", - заявил Хоер.

Кроме того, он также призвал Трампа поднять на встрече с Путиным вопросы вмешательства РФ в выборы в США и российской агрессии в Украине и Сирии.

"Президент может подумать, что он способен сыграть "хорошего полицейского", но уступки и улыбки не изменят поведение президента России", - добавил конгрессмен.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, о чем собирается говорить с президентом РФ Путиным в Хельсинки.