Конгресс США рассмотрит резолюцию о нарушении РФ международных норм накануне ЧМ-2018

Члены Палаты представителей Конгресса США - республиканка из Флориды Илеана Рос-Лехтинен и демократка из Огайо Марси Каптур - внесли на рассмотрение совместную двухпартийную резолюцию по России, в которой осуждаются нарушения международных законов и отход от ценностей ФИФА в преддверии ЧМ-2018, который пройдет в РФ, передает Голос Америки.

Как отмечается, в число указанных фактов нарушений, включенных в резолюцию, вошли насильственное вторжение в Украину, хорошо задокументированные случаи нарушения прав человека, арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.

"По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России, который должен собрать миллиарды зрителей на всей планете, наша резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл осуществляемую Россией продолжающуюся кампанию дезинформации, вмешательства в выборы, попрание прав человека и насилие в разных точках мира", - заявила Каптур.

Она подчеркнула, что следует "объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу лишь богатым олигархам – друзьям Путина".

"Когда внимание мира будет сфокусировано на России, нам нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность (за свои действия), и призвать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий", - сказала Рос-Лехтинен.

Инициативу обеих политиков поддержал и член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

"Эта двухпартийная резолюция ясно дает понять, что насильственные и агрессивные действия России не будут забыты или приукрашены. Мировое сообщество должно оказать противодействие Путину и его приспешникам", - сказал Энгел.