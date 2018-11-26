В Конгрессе США осудили противоправные действия России в Азовском море, говорится в заявлении конгрессмена и сопредседателя Украинского конгрессного кокуса Брайана Фицпатрика.

"Дерзкое нарушение Россией международного права в Азовском море и провокационные атаки относительно суверенитета Украины являются абсолютно неприемлемыми. Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты", - говорится в документе.

Конгрессмен также призвал привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что "США не могут игнорировать агрессию России против Украины".

"Продолжение Россией нелегальной оккупации Крыма и ее постоянные попытки дестабилизировать Восточную Европу прямо угрожают интересам нашей национальной безопасности. Мы не можем игнорировать агрессию России против Украины. Я призываю президента и администрацию в полной мере привлечь к ответственности Владимира Путина на саммите Большой двадцатки на следующей неделе. Мы должны стоять бок о бок с народом Украины", - говорится в заявлении Фицпатрика.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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