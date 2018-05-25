Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности

в документ включены основные положения проекта Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности

Палата представителей Конгресса США приняла проект закона о Бюджете США на 2019 г на нужды национальной обороны, который содержит разрешение на выделение Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности, сообщило посольство Украины в США.

"Сумма средств, которую предлагается выделить для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн долларов, что на 100 млн долларов больше, чем Палата представителей предлагала в текущем, 2018, бюджетном году", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В посольстве отметили, что в документ включены основные положения проекта Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействию участию в программах обмена информацией.

"В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - добавили в посольстве.

Отметим, что проект закона о Бюджете США на 2019 г на нужды национальной обороны должен быть согласован с версией, которую примет Сенат, и повторно принят обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись президенту США.

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Ранее сообщалось, что 50 миллионов долларов из суммы помощи Украине предложены исключительно для предоставления летальных видов вооружений оборонного характера.