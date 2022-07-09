Конгрессвумен США призвала Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией 9 июля, 09:27 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Конгрессвумен США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

Обращение опубликовано на официальном сайте конгрессвумен.

Отмечается, что копии письма также были отправлены госсекретарю Энтони Блинкену и послу США в Украине Бриджит Бринк.

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В документе утверждается, что основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых Ермаком в Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно необходимо подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

«Принимая во внимание наше материальное участие в этом конфликте, мы обязан соответствовать такому уровню строгости и подотчетности американскому народу, поскольку Украина срочно нуждается в увеличении уровня и скорости помощи в области безопасности, что, к сожалению, не является приоритетом для администрации Байдена», — отмечает Спартц.

Кроме того, конгрессвумен Спартц обратила внимание президента Байдена на тот факт, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией. В письме утверждается, что Татаров откладывал назначение главы независимого антикоррупционного органа более года, в результате чего Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перестали функционировать.

Кроме того, Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до своего назначения, где его дело якобы было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Он также был высокопоставленным сотрудником полиции при беглом экс-президенте Украины Викторе Януковиче.

«Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием союзов с Западом и нашей страной, мы обязаны информировать его, если у нас могут быть какие-либо опасения по поводу ключевых людей в его окружении. Это также наш долг перед храбрыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, которые ведут эту борьбу за свободу и международный порядок для всех нас», — отметила Спартц.

Инфографика: spartz.house.gov

Инфографика: spartz.house.gov

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