Выразили поддержку Зеленскому. В Демократической партии США обращение Спартц считают «неосмотрительной помощью Путину» 10 июля, 11:42 Виктория Спартц, Владимир Зеленский и Марси Каптур (слева направо) (Фото:Representative Marcy Kaptur/Facebook)

Сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур поддержала президента Владимира Зеленского, назвав заявления конгрессвумен Виктории Спартц «неосмотрительной помощью» Кремлю.

Об этом говорится на официальном сайте Каптур.

Представитель Демократической партии подчеркнула, что Конгресс США инициировал двухпартийную поддержку Украины в ее героических усилиях защитить страну и прекратить войну, которую развязала Россия.

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«Пока некоторые члены могут стремиться посеять раскол и разжечь напряженность, в целом Конгресс США твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, пока Украина борется за свое выживание», — подчеркнула конгрессвумен.

По ее словам, уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента «не дают оснований сомневаться в лояльности любого должностного лица».

«Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные против украинских чиновников во время войны, неосмотрительно оказывают помощь Путину и его пропагандистам», — добавила Каптур.

Накануне конгрессвумен США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

В МИД Украины резко раскритиковали ее обращение, назвав его «попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды» и «циничной манипуляцией».

Позже Спартц снова призвала Украину серьезно рассмотреть ее заявление относительно Ермака и привела конкретные обвинения.

Виктория Спартц — член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле Спартц посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

Обвинения Ермака – это очень серьезно. Мы не имеем права потерять доверие – Мирослава Гонгадзе https://www.youtube.com/watch?v=O5Q_yjFOyPE

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