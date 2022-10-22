Конгрессмены США побывали на месте атак иранских дронов в Киеве 22 октября, 02:11 Оккупанты наносят удары ракетами и дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)

Трое конгрессменов, входящих в состав Комитета по разведке Палаты представителей, посетили места атак иранских дронов в Киеве. Они также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN.

Стоя недалеко от места недавней атаки беспилотника по электростанции в Киеве, глава делегации конгрессмен Джим Хаймс заявил, что цель визита — демонстрация солидарности с Украиной, которая борется за демократию.

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"Нам всем казалось действительно важным быть здесь в составе двухпартийной делегации, чтобы сделать заявление, что народ и правительство США поддерживают народ и правительство Украины", - заявил демократ Хаймс.

Отвечая на вопрос, может ли измениться формат американской помощи в случае, если республиканцы получат большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, республиканский конгрессмен Майк Тернер заявил, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку, и она будет продолжаться.

Последние десять дней целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине. Оккупанты наносят удары ракетами и дронами-камикадзе, в частности, по жилым домам.

19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города.

Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина не раз просила иностранных партнеров помочь в защите неба от атак РФ.

Накануне президент США Джо Байден в ходе разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО и осудил российские «бессмысленные атаки».

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включающем еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.