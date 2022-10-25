30 конгрессменов от Демократической партии призвали Байдена начать прямые переговоры с РФ 25 октября, 06:16 Конгрессмены предлагают Байдену начать переговоры (Фото:REUTERS/Mary F. Calvert)

30 конгрессменов от Демократической партии направили письмо главе Белого дома Джо Байдену, призвав его пойти на прямые переговоры с РФ.

Об этом сообщает The Washington Post.



Конгрессмены считают, что кроме экономической и военной помощи Украине необходим «дипломатический толчок на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня».

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«Мы не питаем никаких иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее вопиющее и незаконное вторжение в Украину. Если есть способ закончить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое будет приемлемым для народа Украины», — говорится в письме.



Письмо, в частности, подписали конгрессмены Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар, которые представляют так называемое «левое крыло» Демократической партии.