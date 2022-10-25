Группа конгрессменов от Демократической партии отозвала письмо к Байдену с призывом начать переговоры с Россией

25 октября, 20:43
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Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Группа американских либеральных демократов отозвала письмо, в котором президента США Джо Байдена призывали к прямым переговорам со страной-агрессором Россией, чтобы «положить конец» полномасштабной войне, развязанной РФ против Украины.

Как сообщает The Washington Post, подписанное 30 членами Палаты представителей письмо вызвала резкий протест со стороны многих демократов, а также украинских официальных лиц. 25 октября автор письма, конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что оно было написано несколько месяцев назад и «опубликовано сотрудниками без проверки».

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По словам конгрессвумен, из-за времени публикации письма некоторые приравнивают его к недавнему заявлению некоторых республиканцев о том, что они могут сократить помощь Украине, если придут к власти.

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«Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы, которые решительно и единогласно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть доступ к американской поддержке президента Зеленского и украинских войск», — сказала она.

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Несколько подписантов письма также заявили, что изменили свое мнение.

«Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Я бы не подписала его сегодня», — заявила член Палаты представителей Сара Джейкобс.

https://twitter.com/RepSaraJacobs/status/1584923231882035200

Другой конгрессмен Марк Покан заявил, что письмо впервые составили в июле, а его публикация была несвоевременной и «застала его врасплох».

https://twitter.com/MarkPocan/status/1584739973328416768

Ранее 30 конгрессменов от Демократической партии направили письмо президенту США Джо Байдену, призвав его пойти на прямые переговоры с РФ. В документе утверждалось, что, кроме экономической и военной помощи, Украине необходимы «дипломатический толчок на опережение, удвоение усилий по поиску реалистичных условий для прекращения огня».

В Белом доме после этого повторили, что Украина сама решает, как и когда вести переговоры с Россией. Как пишет The Guardian, публикация письма «была истолкована как первый признак трений по вопросу Украины внутри Демократической партии, которая до сих пор твердо поддерживала позицию Байдена по безоговорочной помощи Киеву».

https://www.youtube.com/embed/gOS5zfsz6bU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Джо Байден Белый дом Конгресс США Россия-США Украина-США Конгрессмены Палата представителей Демократическая партия США Война России против Украины

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