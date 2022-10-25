Группа конгрессменов от Демократической партии отозвала письмо к Байдену с призывом начать переговоры с Россией 25 октября, 20:43 Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Группа американских либеральных демократов отозвала письмо, в котором президента США Джо Байдена призывали к прямым переговорам со страной-агрессором Россией, чтобы «положить конец» полномасштабной войне, развязанной РФ против Украины.

Как сообщает The Washington Post, подписанное 30 членами Палаты представителей письмо вызвала резкий протест со стороны многих демократов, а также украинских официальных лиц. 25 октября автор письма, конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что оно было написано несколько месяцев назад и «опубликовано сотрудниками без проверки».



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По словам конгрессвумен, из-за времени публикации письма некоторые приравнивают его к недавнему заявлению некоторых республиканцев о том, что они могут сократить помощь Украине, если придут к власти.



«Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы, которые решительно и единогласно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть доступ к американской поддержке президента Зеленского и украинских войск», — сказала она.

Несколько подписантов письма также заявили, что изменили свое мнение.

«Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Я бы не подписала его сегодня», — заявила член Палаты представителей Сара Джейкобс.

Другой конгрессмен Марк Покан заявил, что письмо впервые составили в июле, а его публикация была несвоевременной и «застала его врасплох».

Ранее 30 конгрессменов от Демократической партии направили письмо президенту США Джо Байдену, призвав его пойти на прямые переговоры с РФ. В документе утверждалось, что, кроме экономической и военной помощи, Украине необходимы «дипломатический толчок на опережение, удвоение усилий по поиску реалистичных условий для прекращения огня».

В Белом доме после этого повторили, что Украина сама решает, как и когда вести переговоры с Россией. Как пишет The Guardian, публикация письма «была истолкована как первый признак трений по вопросу Украины внутри Демократической партии, которая до сих пор твердо поддерживала позицию Байдена по безоговорочной помощи Киеву».