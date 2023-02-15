«Пока Путин не уйдет». Америка продолжит помогать Украине — конгрессмены от Демократической партии на Kyiv Jewish Forum 15 февраля, 19:45 Марси Каптур является сопредседателем украинского Кокуса в Конгрессе США (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Американские конгрессмены, члены Демократической партии Брэд Шерман и Марси Каптур отметили готовность США еще больше помогать Украине в войне с Россией. Об этом они сказали во время Kyiv Jewish Forum, основной площадкой которого является Вашингтон.

«Америка должна сделать больше. Больше помощи, больше санкций, пока [диктатор Владимир] Путин не уйдет. Соединенные Штаты и наши союзники поддерживают не только Украину, но и демократию как концепцию и основанный на правилах международный порядок, который мы не можем позволить Путину подорвать», — заявил член комитета Палаты представителей по иностранным делам Брэд Шерман.

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По его словам, ранее демократы сталкивались с большим противодействием увеличению военной помощи, в частности из-за политики бывшего президента США Дональда Трампа. Администрация президента Джо Байдена удвоила военную помощь Украине.

Начиная с января 2021 года США обеспечили Украину оборонными ресурсами на сумму $30 млрд, что больше, чем помощь всех других союзников за этот год. Конгрессвумен, сопредседатель украинского Кокуса в Конгрессе США Марси Каптур заявила, что с оптимизмом смотрит на возможности Америки и союзников помогать Украине в этой войне.

"Я думаю, что Конгресс будет продолжать поддерживать усилия Украины, насколько это возможно, с помощью оборудования и поставок", — сказала Каптур.

Победу в войне конгрессвумен называет первоочередной задачей. Она, по ее мнению, начнет новую эру и принесет пользу многим странам региона, а не только Украине.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Форум ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Первый KJF прошел в 2019 году в Киеве, собрав 500 участников со всего мира. С 2020 года мероприятие перешло в онлайн-режим, а его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиа-партнером мероприятия является NV.