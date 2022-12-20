НАТО в случае столкновения с РФ победит ее «за три дня» — конгрессмен США 20 декабря, 11:56 В РФ оправдывают провал в Украине тем, что российские войска воюют там якобы с НАТО (Фото:НАТО)

Американский конгрессмен Адам Кинзингер уверен, что в случае военного столкновения с РФ Североатлантический альянс способен победить ее за считанные дни.

Об этом он заявил у себя в Twitter, отвечая в комментарии на вопрос, почему НАТО до сих пор не разгромило российские войска, если они «такие жалкие».

«Я надеюсь, что это шутка. Потому что (война) НАТО против России была бы похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал Кинзингер.

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Фейковое утверждение о том, что российские оккупанты воюют в Украине чуть ли не со «всем миром», сейчас активно используется кремлевской пропагандой.

Таким образом она пытается оправдать провал ВС РФ в глазах своей публики, рассчитывавшей в начале полномасштабного вторжения на захват Киева буквально за несколько дней.