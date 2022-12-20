НАТО в случае столкновения с РФ победит ее «за три дня» — конгрессмен США

20 декабря, 11:56
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В РФ оправдывают провал в Украине тем, что российские войска воюют там якобы с НАТО (Фото:НАТО)

В РФ оправдывают провал в Украине тем, что российские войска воюют там якобы с НАТО (Фото:НАТО)

Американский конгрессмен Адам Кинзингер уверен, что в случае военного столкновения с РФ Североатлантический альянс способен победить ее за считанные дни.

Об этом он заявил у себя в Twitter, отвечая в комментарии на вопрос, почему НАТО до сих пор не разгромило российские войска, если они «такие жалкие».

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«Я надеюсь, что это шутка. Потому что (война) НАТО против России была бы похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал Кинзингер.

Видео дня

https://twitter.com/AdamKinzinger/status/1604846484536573952

Фейковое утверждение о том, что российские оккупанты воюют в Украине чуть ли не со «всем миром», сейчас активно используется кремлевской пропагандой.

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Таким образом она пытается оправдать провал ВС РФ в глазах своей публики, рассчитывавшей в начале полномасштабного вторжения на захват Киева буквально за несколько дней.

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1577577992326356993
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Россия НАТО Российская агрессия Война России против Украины

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