Конгрессмен Маккол: Поражение России в войне — лучший способ сдержать вторжение Китая на Тайвань 9 апреля, 22:15 Майкл Маккол (Фото:Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS)

Поражение России в войне против Украины — это лучший способ сдержать китайского лидера Си Цзиньпина от вторжения на Тайвань, убежден председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Об этом сообщает Голос Америки.

Маккол подчеркнул: то, что происходит в Украине, будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе.

«Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине» — сказал он.

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Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». В июне министр обороны КНР угрожал, что Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.



8 апреля Минобороны КНР заявило, что Китай в ходе учений отрабатывал окружение Тайваня.

Ранее представитель Американского института на Тайване, который фактически исполняет обязанности посольства, заявил, что США располагают достаточными ресурсами и возможностями в регионе «для обеспечения мира и стабильности».