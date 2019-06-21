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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине почти $700 миллионов

Сегодня, 05:42
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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине почти $700 миллионов - фото

Brian / Flickr

Проекты законов должны еще быть одобренными Сенатом и президентом

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

«Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долл. для поддержки Украины», — отмечается в сообщении в Facebook.

В частности, проектом закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны США на 2020 год смета помощи для Украины в сфере безопасности и обороны определена в объеме $250 млн. Эта сумма включает $50 млн исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.

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По линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств предусмотрено $445,7 миллионов. Эта сумма охватывает ассигнования с помощью для Украины по программе Международное военное финансирование.

Для окончательного утверждения всех бюджетных расходов, аналогичные проекты законов должны быть одобрены Сенатом. После этого, по процедуре, обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которую будет передано на подпись президенту США.

Теги:   Украина Палата представителей Конгресс США

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