В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма

10 октября, 02:07
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Конгресс США (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Конгресс США (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Конгресс США внесли законопроект о признании России страной-спонсором терроризма и признании действий российских военных в Украине актом геноцида.

Об этом сообщил старший советник Конгресса США Пол Массаро.

«Конгресс рассмотрит признание действий РФ в Украине актом геноцида. Сенатор Линдси Грэм и член Палаты представителей Тед Лиу требуют признания России террористическим государством», – говорится в сообщении.

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28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма.

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Ранее страна-агрессор заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной спонсором терроризма, Кремль признает такой шаг "точкой невозвращения" в российско-американских отношениях.

Концепция «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «неоднократно оказывавших поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны спонсором терроризма принимает госсекретарь США. По состоянию на лето 2022 года в американский список государств-спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Конгресс США Война в Украине Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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