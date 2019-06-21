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В Конгрессе США прокомментировали планы Трампа нанести удар по Ирану

Вчера, 22:37
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В Конгрессе США прокомментировали планы Трампа нанести удар по Ирану - фото

REUTERS/Yuri Gripas

Нэнси Пелоси

Cпикер Палаты представителей Конгресса демократ Нэнси Пелоси заявила, что ситуация вокруг Ирана складывается опасная и непростая.

Об этом она сказала, комментируя планы президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, сообщает The Washington Рost.

«Мы должны найти ответ, который приведет к деэскалации и будет продвигать интересы Америки», — сказала она.

Также Пелоси заявила, что президент не имеет права начинать боевые действия против другой страны без одобрения Конгресса.

Спикер подчеркнула, что она не знала о планах Трампа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

Теги:   Иран США Дональд Трамп

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