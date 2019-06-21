В Конгрессе США прокомментировали планы Трампа нанести удар по Ирану Вчера, 22:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yuri Gripas Нэнси Пелоси REUTERS/Yuri Gripas

Cпикер Палаты представителей Конгресса демократ Нэнси Пелоси заявила, что ситуация вокруг Ирана складывается опасная и непростая.

Об этом она сказала, комментируя планы президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, сообщает The Washington Рost.

«Мы должны найти ответ, который приведет к деэскалации и будет продвигать интересы Америки», — сказала она.

Также Пелоси заявила, что президент не имеет права начинать боевые действия против другой страны без одобрения Конгресса.

Спикер подчеркнула, что она не знала о планах Трампа.