В Конгрессе США прокомментировали планы Трампа нанести удар по Ирану
Cпикер Палаты представителей Конгресса демократ Нэнси Пелоси заявила, что ситуация вокруг Ирана складывается опасная и непростая.
Об этом она сказала, комментируя планы президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, сообщает The Washington Рost.
«Мы должны найти ответ, который приведет к деэскалации и будет продвигать интересы Америки», — сказала она.
Также Пелоси заявила, что президент не имеет права начинать боевые действия против другой страны без одобрения Конгресса.
Спикер подчеркнула, что она не знала о планах Трампа.
Напомним, что президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.
Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.
Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.
В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.