Обе партии США продолжат поддерживать Украину — Белый дом
Конгресс США поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Демократы и республиканцы в Конгрессе США демонстрируют совместную поддержку дальнейшей помощи Украины.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
«Когда дело доходит до вопроса о помощи Украине, я думаю здесь, наверное, надо сказать, что мы видим двухпартийную поддержку», — сказала она.
Жан-Пьер отметила, что на этой неделе конгрессмены от Республиканской партии посещали Киев, где встречались с президентом Владимиром Зеленским, заверив в своей поддержке.
«Американцы знают, о чем здесь говорится. Они понимают, что на карту поставлена свобода, они понимают, что на карту поставлена демократия, и они понимают роль, которую мы играем как государство в глобальном контексте», — добавила представительница Белого дома.