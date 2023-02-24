Обе партии США продолжат поддерживать Украину — Белый дом

24 февраля, 06:54
Поделиться:
Конгресс США поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Конгресс США поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Демократы и республиканцы в Конгрессе США демонстрируют совместную поддержку дальнейшей помощи Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Когда дело доходит до вопроса о помощи Украине, я думаю здесь, наверное, надо сказать, что мы видим двухпартийную поддержку», — сказала она.

Видео дня

Читайте также:

Здание Посольства США в Украине (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко) США в пятницу объявят о выделении помощи Украине на еще $2 млрд — CNN

Жан-Пьер отметила, что на этой неделе конгрессмены от Республиканской партии посещали Киев, где встречались с президентом Владимиром Зеленским, заверив в своей поддержке.

«Американцы знают, о чем здесь говорится. Они понимают, что на карту поставлена свобода, они понимают, что на карту поставлена демократия, и они понимают роль, которую мы играем как государство в глобальном контексте», — добавила представительница Белого дома.

Читайте также:
США ищут способы ускорить поставки танков Abrams Украине
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Белый дом Конгресс США Военная помощь Украина-США Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X