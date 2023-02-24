Обе партии США продолжат поддерживать Украину — Белый дом 24 февраля, 06:54 Конгресс США поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Демократы и республиканцы в Конгрессе США демонстрируют совместную поддержку дальнейшей помощи Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.



«Когда дело доходит до вопроса о помощи Украине, я думаю здесь, наверное, надо сказать, что мы видим двухпартийную поддержку», — сказала она.

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Жан-Пьер отметила, что на этой неделе конгрессмены от Республиканской партии посещали Киев, где встречались с президентом Владимиром Зеленским, заверив в своей поддержке.

«Американцы знают, о чем здесь говорится. Они понимают, что на карту поставлена свобода, они понимают, что на карту поставлена демократия, и они понимают роль, которую мы играем как государство в глобальном контексте», — добавила представительница Белого дома.

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