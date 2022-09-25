Конгресс США будет добиваться исключения РФ из Совбеза ООН

25 сентября, 00:13
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Конгрессмены призывают лишить России членства в Совбезе ООН (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Конгрессмены призывают лишить России членства в Совбезе ООН (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

В Конгрессе США считают, что Соединенные Штаты должны добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН. Члены группы поддержки Украины в Конгрессе планируют соответствующее двухпартийное обращение.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказали как представители Демократической, так и Республиканской партии США.

Так, по словам конгрессмена-республиканца от 1-го избирательного округа в штате Пенсильвания Брайана Фицпатрика, члены группы поддержки Украины в Конгрессе планируют соответствующее двухпартийное обращение.

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«Я буду призывать к этому. И мой коллега, конгрессвумен Марси Каптур также будет призывать к этому. Это будет двухпартийное обращение сопредседателей группы поддержки Украины в Конгрессе – навсегда исключить Россию из Совета Безопасности и вообще из ООН. Это стыд этой организации. Страна, чье войско и правительство активно осуществляют худшую форму геноцида, в этот момент пока мы разговариваем, имеет членство в Совете Безопасности ООН», — заявил Фицпатрик.
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Он считает, что исключение РФ из Совбеза ООН в нынешней ситуации является правильным шагом и американские законодатели будут настаивать на его выполнении.
«Это смешно, и, честно говоря, это даже не должно быть темой обсуждения. Тот факт, что это воспринимают как маловероятную возможность плохо говорит об ООН. Я думаю, что им пора навести порядок в своей организации. Им нужно делать то, что очевидно правильно, и будет давление со стороны нескольких законодателей на Капитолийском холме, чтобы это произошло», — добавил конгрессмен от Республиканской партии
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США ООН Конгресс США Совбез ООН Война в Украине Война России против Украины

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