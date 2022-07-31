Конгресс США определит критерии для признания России государством-спонсором терроризма

31 июля, 18:06
США работают над тем, чтобы признать Россию государством-спонсором терроризма (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

США работают над тем, чтобы признать Россию государством-спонсором терроризма (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Вопиющие нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск в Украине придали новое содержание призывам о необходимости признать Россию страной-спонсором терроризма, поэтому Конгресс США намерен уточнить критерии для такого шага.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ заявила представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

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«Для того чтобы назвать страну спонсором терроризма, существуют определенные критерии. Нам [Конгрессу США] нужно установить эти критерии», — отметила Калан.

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Она отметила, что Соединенные Штаты уже сейчас применяют против России жесткие санкции в связи с нарушениями ею международного права, поэтому признание этой страны спонсором терроризма не внесет существенных изменений в режим таких санкций.

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В среду, 28 июля, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма.

В то же время, по информации The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается признавать Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее пресс-секретарь Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма — иначе, по ее словам, это сделает Конгресс.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировое сообщество признать Россию спонсором терроризма на фоне бесчисленных военных преступлений РФ, в том числе убийств мирных жителей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов. 3 мая Верховная Рада обратилась с таким призывом к Палате представителей и Сенату Конгресса США.

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Редактор: София Лазарова

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