Конгресс США хочет выделить новый пакет помощи Украине на $50 миллиардов — NBCnews

20 октября, 22:20
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Нового пакета, по словам сенатора-республиканца, будет достаточно, «чтобы убедиться, что Украины сможет пережить год» (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Нового пакета, по словам сенатора-республиканца, будет достаточно, «чтобы убедиться, что Украины сможет пережить год» (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США планируют выделить новый пакет военной помощи для Украины на $50 миллиардов до января этого года, сообщает телеканал NBCnews со ссылкой на источники в Конгрессе и в правительстве Украины.

Крупнейшую помощь для Украины хотят утвердить из-за опасений, что новый Конгресс может сократить поддержку Киева из-за позиции Республиканской партии.

Телеканал напомнил, что в прошлом месяце Конгресс утвердил военную и экономическую помощь Украине в размере 12 миллиардов долларов. Но по данным источников, рассматриваемый новый пакет будет значительно больше.

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Нового пакета, по словам сенатора-республиканца, будет достаточно, «чтобы убедиться, что Украины сможет пережить год».

«Это сделает 12 миллиардов долларов мелочью», — сказал он.

США намерены передать Украине примерно $50 миллиардов, сообщают помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины.

Конгресс выделил Украине в общей сложности $65 миллиардов с начала российского полномасштабного вторжения.

Ранее СМИ сообщали, что в Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.

Накануне Белый дом заявлял, что обе палаты Конгресса США поддерживают передачу помощи Украине и готовы оказывать военную и финансовую поддержку стране до конца войны.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Конгресс США Военная помощь

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