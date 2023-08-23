Белым дом уверен, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины

23 августа, 00:17
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Джейк Салливан (Фото:Кевин Ламарк / Reuters)

Джейк Салливан (Фото:Кевин Ламарк / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена уверена, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи для Украины. Украина нуждается в помощи и инструментах, которые необходимы ей для защиты.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

«Как в Палате представителей, так и в Сенате есть сильные голоса республиканцев и демократов, занимающих ключевые руководящие должности, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины», — говорится в заявлении.

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Салливан уточнил, что Украина нуждается в помощи и инструментах, которые необходимы ей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

«Поэтому мы считаем, что поддержка будет существовать и сохранится — даже если по другую сторону прохода будут раздаваться диссидентские голоса, мы считаем, что в основе своей мы по-прежнему имеем прочный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики в отношении Украины, поддержки и защиты Украины», — продолжил он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Белый дом Конгресс США Военная помощь Война в Украине Война России против Украины

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