Конфликт вокруг автокефалии. РПЦ направила в Турцию первого священника в ответ на действия Константинополя

Глава РПЦ Кирилл направил в Стамбул священника из Москвы, который будет регулярно совершать богослужения в историческом посольском храме РФ.

Как заявили в РПЦ, такие действия связаны с решением Константинополя относительно УПЦ и исходя из просьб русских верующих, проживающих в Турции.

"В связи с невозможностью евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по причине грубого нарушения канонов с его стороны, русскоязычные православные верующие, проживающие в Турции, направляют многочисленные обращения в Московскую патриархию с просьбой об организации их пастырского окормления. Назначение настоятеля и начало регулярных богослужений в историческом русском посольском храме в Стамбуле стало проявлением заботы РПЦ о ее чадах, проживающих на турецкой земле", - сообщили Интерфаксу в РПЦ.

Храм Константина и Елены был построен в 1832 году на территории летней резиденции посольства Российской империи. После 1917 года его закрыли, в помещении храма была размещена котельная. В 2009 году на территории летней резиденции были проведены ремонтно-восстановительные работы, тогда же была освячена церковь.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

Владыка Иов отметил, что Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии. Иов допустил, что в отношении РПЦ будут применены "определенные меры" в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви.

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