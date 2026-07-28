Разгорелся дипломатический конфликт. США демонстративно покинули заседание Совбеза ООН во время выступления представителя Франции

В понедельник, 28 июля, делегация США демонстративно покинула заседание Совета Безопасности ООН в знак протеста против заявлений Франции, сравнившей позицию Вашингтона по правам человека с позицией авторитарных государств.

По информации BBC, дипломатический конфликт разгорелся после голосования на прошлой неделе, когда США вместе с Северной Кореей и Россией выступили против продления мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

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После голосования в пятницу постоянное представительство Франции при ООН раскритиковало США и сравнило их с Россией и КНДР. В публикации в социальной сети X французская миссия заявила: «Когда-то США были маяком прав человека. Теперь — нет».

В ответ посол США при ООН Майк Уолц обвинил Францию в поддержке руководителя правозащитного органа, который, по его словам, «читал нотации» демократическим странам, одновременно «заигрывая с худшими угнетателями в мире». При этом он не уточнил, кого именно имел в виду.

Фолькер Тюрк ранее критиковал как российскую войну против Украины, так и действия Израиля во время военной операции в секторе Газа.

Американская делегация покинула зал именно в тот момент, когда во время экстренного заседания Совета Безопасности, посвященного войне России против Украины, выступал постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон.

Посол США Ден Негреа заявил, что Вашингтон и впредь будет прибегать к таким протестам, пока Франция «не откажется от своей высокомерной и неуважительной риторики».

Несмотря на возражения США, Генеральная Ассамблея ООН поддержала второй срок Фолькера Тюрка. За его переизбрание проголосовали 144 государства, против — 10, еще 13 воздержались.

В пятницу посол США Джефф Бартос раскритиковал переизбрание Тюрка и заявил, что Генеральная Ассамблея, которая «терпит процедурные злоупотребления, кулуарные договоренности и ненадлежащее использование должностей в ООН», столкнется с последствиями.

«Соединенные Штаты немедленно пересмотрят свое взаимодействие, участие и финансирование», — заявил он.

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В свою очередь, французский посол Жером Боннафон назвал Тюрка «голосом совести», который во время первого срока продемонстрировал «принципиальность и беспристрастность».

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак отказался комментировать демарш американской делегации, лишь отметив, что Организация ожидает от всех государств-членов уважения к принятому решению.

Австрийского юриста Тюрка считают ярым критиком войны РФ против Украины и операции Израиля в секторе Газа. Он призывал расследовать случаи смерти в американских иммиграционных центрах. В то же время Тюрка критиковали за то, что он не занял более решительной позиции в отношении Кубы и преследований уйгурского меньшинства в Синьцзяне, а также не использовал термин «геноцид» применительно к ситуации в Газе — в отличие от некоторых экспертов ООН. Неправительственная организация UN Watch обвиняет Тюрка в том, что он «хранил полное молчание по поводу грубых и систематических нарушений» со стороны режимов Кубы, Северной Кореи, Алжира, Эритреи, Мавритании, Ливана и Катара, но при этом «свободно критиковал демократические страны», в частности США, Великобританию, Австралию, Италию и Францию.

Также Генеральная Ассамблея отклонила альтернативное предложение России продлить мандат Тюрка лишь до конца 2026 года и предложение США отложить голосование.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который покинет свой пост в декабре, предложил Тюрку второй четырехлетний срок после завершения его нынешнего мандата в октябре. Как пишет Как пишет The Washington Post , Гутерриш сделал это после частных консультаций и без публичного обсуждения. В ООН же заявили, что генсек соблюдал правила и действовал прозрачно.