Посольство в Сербии советует гражданам Украины воздерживаться от визитов на юг страны 1 августа, 00:17 Украинцев призывают воздержаться от визитов в южные районы Сербии (Фото:markodjuric/Twitter)

Посольство Украины в Сербии советует гражданам Украины воздерживаться от визитов в южные районы Сербии.

Об этом говорится в сообщении Посольства Facebook.

«Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

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На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу у пограничного перехода Яринье, протестуя против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Сообщалось, что в не менее двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы.

Что стало причиной обострения Косово?

Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

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Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное (сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

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