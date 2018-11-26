Конфликт в Керченском проливе: Германия призвала Украину и Россию не допустить "ужасных последствий"

Правительство Германии обеспокоено инцидентом между Украиной и Россией в Керченском проливе и призывает стороны к деэскалации ситуации, сообщает DW.

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, развитие ситуации вокруг Азовского моря "вызывает большое беспокойство и является неприемлемым, когда Россия устраивает там блокаду".

Маас также выразил убеждение, что нынешняя ситуация свидетельствует о необходимости наконец завершить конфликт на Востоке Украины: "Мы должны завершить войну, которая идет по соседству с нами".

Госсекретарь МИД Германии Михаэль Рот отметил, что Россия и Украина должны избежать обострения напряженности и воздержаться от применения военной силы.

"Россия должна придерживаться принципов международного права и позволить беспрепятственное прохождение судов в украинские порты в Азовском море", - сказал Рот.

Госсекретарь отметил, что РФ и Украина должны пойти на деэскалацию ситуации и не допустить развития событий, которые могли бы привести "к ужасным последствиям".

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.

Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.

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