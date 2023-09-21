Польша не прекратит поддержку Украины — Подоляк

21 сентября, 03:00
Поделиться:
Проукраинский митинг в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Проукраинский митинг в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Власти Украины и Польши договорятся о решении конфликта по импорту зерна. Поддержка со стороны Варшавы будет продолжаться.

Об этом заявил советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его мнению, отношения между Польшей и Украиной на данный момент являются абсолютно прагматичными и положительными. Он подчеркивает, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет способы сохранить экономический потенциал, особенно в условиях российских атак на порты.

Видео дня

Читайте также:
Владимир Поперешнюк
Владимир Поперешнюк
Торговая война Украины и Польши — это ошибка

Советник главы ОП подчеркивает, что экономика всегда связана с конкуренцией. Он подчеркивает, что разногласия между Украиной и Польшей представляют собой только иллюзии, которые могли бы возникнуть у российских интересов.

«Поэтому важно рассматривать ситуацию рационально. Я не вижу ни одной возможности, при которой Польша не поддержит Украину до конца этой войны. Мы сядем за стол переговоров, будем вести диалог и, несомненно, достигнем соглашения», — добавил он.

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

Читайте также:

Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay) В Польше допустили ограничение помощи Украине из-за зернового конфликта

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Читайте также:

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst) Польша сейчас не передает оружие Киеву — Моравецкий

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Украина-Польша Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X