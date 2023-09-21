Польша не прекратит поддержку Украины — Подоляк 21 сентября, 03:00 Проукраинский митинг в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Власти Украины и Польши договорятся о решении конфликта по импорту зерна. Поддержка со стороны Варшавы будет продолжаться.

Об этом заявил советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.



По его мнению, отношения между Польшей и Украиной на данный момент являются абсолютно прагматичными и положительными. Он подчеркивает, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет способы сохранить экономический потенциал, особенно в условиях российских атак на порты.

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Советник главы ОП подчеркивает, что экономика всегда связана с конкуренцией. Он подчеркивает, что разногласия между Украиной и Польшей представляют собой только иллюзии, которые могли бы возникнуть у российских интересов.

«Поэтому важно рассматривать ситуацию рационально. Я не вижу ни одной возможности, при которой Польша не поддержит Украину до конца этой войны. Мы сядем за стол переговоров, будем вести диалог и, несомненно, достигнем соглашения», — добавил он.

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».