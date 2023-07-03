Израиль впервые за два десятилетия нанес массированные удары по Западному берегу Иордана: по меньшей мере восемь погибших 3 июля, 17:20 Израильские официальные лица назвали это началом «крупных антитеррористических мероприятий» (Фото:Ранин Савафта/Рейтер)

В понедельник, 3 июля, Израиль начал масштабные воздушные и наземные атаки на густонаселенный палестинский лагерь беженцев в провинции Дженин на Западном берегу реки Иордан, заявив, что наносит удары по «оперативным командным центрам боевиков». Сообщается о по меньшей мере восьми погибших.

Об этом сообщает The Washington Post.

Израильские официальные лица назвали это началом «крупных антитеррористических мероприятий». В то же время WP напоминает, что Израиль впервые с начала 2000-х годов применил военную силу на Западном берегу Иордана.

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Атаки беспилотниками начались после часа ночи. Израиль заявил об уничтожении командного центра боевиков, который служил центром планирования, хранения оружия и связи. Это здание было окружено жилыми домами и объектами, используемыми ООН, которая помогала палестинским беженцам.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, погибло по меньшей мере восемь человек и 50 получили ранения, 10 из которых находятся в критическом состоянии.

Израильские официальные лица заявили, что наступление началось с целью решительно противостоять давней роли города как базы боевиков.

По их словам, лагерь Джанин контролируется силами безопасности палестинских властей и на самом деле является центром деятельности ХАМАС, Исламского джихада и других вооруженных группировок.

Силы обороны Израиля заявили, что операция продлится неопределенное время.

«Мы будем делать это столько, сколько потребуется; сейчас нет сроков на этот счет», — сказал журналистам подполковник Ричард Хехт.

Местные жители сообщили, что получали сообщения с израильских номеров телефонов, которые предупреждали их не выходить на улицу для защиты. А сообщения, поступавшие боевикам, советовали им сдаться ради своей безопасности и безопасности окружающих.

Из-за обострения столкновений в этом регионе росли предположения, что Израиль начал общее и системное наступление.