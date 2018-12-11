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Конфликт на три страны. Что означает дело дочери основателя Huawei, задержанной в Канаде

Сегодня, 09:13
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46-летняя Мэн Ванчжоу занимает должность финансового директора Huawei

Задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ванчжоу, экстрадиции которой добиваются США, за считанные дни превратилось из бизнес-скандала в международный.

Американское расследование в отношении Мэн Ванчжоу, дочери основатели телекоммуникационного гиганта Huawei, уже стало поводом для резких дипломатических шагов и даже ответных арестов со стороны Китая. В то же время, как дал понять президент США Дональд Трамп, это дело еще может стать своеобразным "козырем" в торговой войне Вашингтона и Пекина.

НВ рассказывает обо всех подробностях громкой истории и ее возможных последствиях.

Что произошло

В начале декабря индексы американских и азиатских бирж обвалило известие об аресте Мэн Ванчжоу, финдиректора китайской Huawei - компании, которая в 2018 году сумела потеснить Apple со второго места в списке крупнейших мировых производителей смартфонов (после Samsung Electronics).

Мэн Ванчжоу, дочь основателя Huawei, задержали 1 декабря в аэропорту канадского города Ванкувер, где они с мужем живут уже несколько лет. Она планировала совершить поездку в Мексику, однако вместо этого оказалась в женском исправительном центре Алуэтт в окрестностях Ванкувера.

Задержание Мэн Ванчжоу, обвиняемой в мошенничестве и заговоре с целью обмана, стало частью расследования США в отношении Huawei

Власти Канады действовали по запросу американских правоохранительных органов, добивающихся экстрадиции задержанной топ-менеджера Huawei. Еще в апреле 2018 года Министерство юстиции США начало расследование в отношении этой китайской компании – ее заподозрили в нарушениях режима американских санкций против Ирана.

Задержание Мэн Ванчжоу, обвиняемой в мошенничестве и заговоре с целью обмана, стало частью этого расследования. Топ-менеджера подозревают в том, что она намеренно лгала международным банкам об отсутствии каких-либо связей между Huawei и компанией Skycom – в то время как последняя на самом деле являлась дочерним образованием Huawei. Именно через Skycom китайский гигант продавал телекоммуникационное оборудование Ирану в обход санкций США, поясняет британская The Guardian, чей корреспондент присутствовал на первых слушаниях об избрании меры пресечения для Мэн Ванчжоу. В США ей грозит до 30 лет тюремного заключения.

В 2018 году Huawei вышел на второе место среди крупнейших производителей смартфонов / Фото ЕРА

"Госпожа Мэн лично уверяла банки, что Skycom и Huawei – отдельные компании, тогда как фактически они не были разделены. Skycom – это и была Huawei", - цитирует The Guardian заявление прокурора на слушаниях 7 декабря.

В материалах следствия также уточняется, что предполагаемые нарушения санкций произошли в период с 2009 по 2014 год, а в деле фигурирует известный британский банк HSBC.

Теперь вопрос об экстрадиции Мэн Ванчжоу в США остается открытым. Пока же ее выпустили под залог в $7,5 млн (потребовав предоставить две трети этой суммы наличными). 12 декабря Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия обязал женщину носить электронный браслет, но разрешил вернуться в свой дом в Ванкувере до вынесения решения о выдаче США.

Мэн Ванчжоу не считает себя виновной и уже отметила, что намерена оспаривать обвинения, если ее передадут Соединенным Штатам.

В то же время в самой компании Huawei заявили, что не видят вины своего топ-менеджера в нарушении санкционного режима. "Как мы всегда подчеркиваем, Huawei соблюдает все законы и нормативные акты в тех странах, где ведет бизнес, включая законы […], касающиеся контроля экспорта и санкций, наложенных ООН, США и ЕС", - говорится в заявлении компании.

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Что известно о Мэн Ванчжоу

До сих пор о дочери китайского миллиардера, основателя и президента Huawei Жэнь Чжэнфэя, было известно крайне мало – как и о ее отце, чье состояние составляет $3.2 млрд по оценкам Forbes (83-е место в сотне самых богатых людей Китая).

Однако история с задержанием Мэн Ванчжоу и детали судебных документов позволили журналистам собрать портрет 46-летней бизнес-вумен.

Финдиректор Huawei и ее супруг владеют двумя особняками в Ванкувере – общая стоимость этой недвижимости составляет $16,4 млн

Как отмечает CNN, хотя она никогда не фигурировала в общеизвестных списках китайских богачей вроде Hurun Rich List, "ее карманы определенно не пусты".

Так, согласно судебным материалам, финдиректор Huawei и ее супруг, венчурный инвестор, владеют двумя особняками в одном лишь Ванкувере – общая стоимость этой недвижимости составляет $16,4 млн. Это имущество супружеская чета предложила в качестве дополнения к денежному залогу, ходатайствуя об освобождении Мэн Ванчжоу.

В своем заявлении в суде она также подчеркнула, что с Канадой связана значительная часть ее жизни и что на протяжении нескольких лет она даже имела постоянный вид на жительство в этой стране – "статус, от которого я впоследствии отказалась", цитирует женщину CNN.

Очевидно, такое заявление было сделано на фоне слухов о двойном гражданстве китаянки, что запрещено в КНР. Мэн Ванчжоу уверяет, что у нее есть только паспорта Китая и Гонконга – при этом американские следователи обнаружили, что за последние 11 лет ей семь раз выдавали такие паспорта.

Мэн Ванчжоу и ее семья / Фото CNN / Верховный суд Британской Колумбии

Адвокаты Мэн Ванчжоу, просившие выпустить под залог финдиректора Huawei, сделали особый упор на ее проблемах со здоровьем. В 2011 году она перенесла успешную операцию в связи с раком щитовидной железы, а в прошлом году – еще одно хирургическое вмешательство, призванное избавить ее от проблемы апноэ во сне. Защитники топ-менеджера также обратили внимание на ее многолетнюю борьбу с гипертонией – в судебных материалах отмечается, что сразу после задержания Мэн Ванчжоу госпитализировали из-серьезных проблем с давлением.

Теперь же женщина ожидает решения суда в кругу семьи: она является матерью четырех детей от разных браков, из которых лишь старший сын живет самостоятельно в Китае, а остальные трое детей периодически живут и обучаются как в КНР, так и в Канаде.

Как отреагировали в Китае на громкое задержание

На задержание высокопоставленного менеджера Huawei Пекин ответил возмущением и резкой критикой властей США и Канады.

Ее немедленного освобождения потребовал официальный представитель МИД Китая, а посольство КНР в Канаде выступило с резким протестом, назвав действия властей этой североамериканской страны "грубым нарушением прав человека".

Кроме того, МИД Поднебесной вызвал поочередно послов Канады и США в Китае, выразив обоим "решительный протест" из-за ареста Мэн Ванчжоу и потребовав отменить запрос на ее экстрадицию.

После задержания Мэн Ванчжоу в Китае арестовали уже двух канадцев. Им вменяют угрозу нацбезопасности КНР

"Китай будет вырабатывать дальнейшие ответные шаги в соответствии с действиями американской стороны", - заявил Ле Юйчен, замминистра иностранных дел Китая. Он также подчеркнул, что "действия США серьезно нарушают законные права китайского гражданина, и по своему характеру являются крайне неприглядными".

Более того, как стало известно 13 декабря, после задержания Мэн Ванчжоу в Китае арестовали уже двух канадцев. Это бизнесмен Майкл Спэйвор, работавший в том числе с Северной Кореей, а также бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, сотрудничающий с Международной кризисной группой – крупной неправительственной организацией со штаб-квартирой в Брюсселе. Ковриг является автором многих аналитических текстов о Китае. Как и Спэйвору, теперь ему вменяют угрозу нацбезопасности КНР.

Агентство Reuters связало оба задержания с "эскалацией дипломатического скандала" вокруг Мэн Ванчжоу.

"Рычаг" в торговой войне США и Китая

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что он готов вмешаться в дело Мэн Ванчжоу, если это послужит интересам США.

Трамп прямо заявил, что подразумевает заключение нового торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, которое надеются подписать обе страны на фоне торговой войны между ними.

Китай грубо играет. Нам нужно быть настороже и осознавать, что мы вступаем в очень сложный период отношений с КНР

"Если я сочту, что это будет полезно для договора, который определенно станет крупнейшей торговой сделкой из когда-либо заключенных - что очень важно и что хорошо для нацбезопасности, - то определенно вмешаюсь [в дело Мэн Ванчжоу], если посчитаю это необходимым", - подчеркнул Трамп.

С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд. Однако на саммите G20 в Аргентине в начале декабря Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин договорились о трехмесячном "перемирии" в этой войне, чтобы разработать проект нового торгового соглашения.

Стороны пошли на взаимные уступки: США отложили введение новых, увеличенных пошлин на китайские товары, а Китай готовится снизить пошлины на импорт автомобилей из США.

Однако дело финансового директора Huawei может вернуть напряженность в диалог двух стран, а также канадско-китайские отношения, полагают международные аналитики.

"Китай грубо играет. Нам нужно быть настороже и осознавать, что мы вступаем в очень сложный период отношений с КНР", - цитирует The Guardian Дэвида Малрони, бывшего посла Канады в Китае.

А Цзя Веншань, профессор Чепменского университета (Калифорния, США) заявил в комментарии Reuters, что задержание дочери основателя Huawei "подвергает огромному риску срыва американско-китайские переговоры о торговле".

Кроме того, задержание Мэн Ванчжоу дало повод и предположениям о влиянии ее дела на мировой рынок высоких технологий.

"Этот арест и любые потенциальные санкции в отношении второго в мире производителя смартфонов [Huawei] могут оказать серьезное влияние на глобальную систему торговли в сфере технологий", - прогнозирует Reuters.

Теги:   Сюжет НВ Задержание Торговая война Топ-менеджеры Huawei Канада Арест Китай США

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Конфликт на три страны. Что означает дело дочери основателя Huawei, задержанной в Канаде

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