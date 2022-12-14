«Россияне решили не светиться». Обострение между Косово и Сербией может перерасти в войну — интервью 14 декабря, 16:06 Член Вооруженных сил Польши, входящий в состав миротворческой миссии НАТО в Косово, возле блокпоста (Фото:REUTERS/Florion Goga)

Редактор портала Балканский обозреватель Наталья Ищенко в интервью Радио НВ пояснила, что происходит между Косово и Сербией, которые имеют спорные территории, и имеет ли Россия влияние на конфликт.

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Интервью было записано 12 декабря 2022 года — после самой напряженной ночи на Балканах за последние полгода.

— Если говорить о тяжелейшей ночи президента Сербии Александра Вучича, можем ли мы сейчас понять, как она прошла и что будет дальше?

— Можно сказать однозначно, что катастрофы (или чего он там ждал) не произошло. Ночь прошла более или менее стабильно. Сербы стоят на баррикадах, албанцы призывают эти баррикады убрать, международное сообщество призывает обе стороны к диалогу и спокойствию.

— Чего хотят этнические сербы в Косово? Против чего они протестуют? Почему они перекрывают дороги?

— Они перекрывают дороги, потому что опасаются, что руководство Косово введет на север республики спецназовцев, то есть силы безопасности Косово, чтобы взять под фактический контроль эту территорию. На самом деле, эта территория, северные районы Косово, не контролируются в полной мере Приштиной (столица Косово — Ред.). И введение таких сил означало бы, что контроль установлен не только юридически, с точки зрения Приштины, но и фактически. Конечно, местные сербы этого не хотят.

— А как они тогда себе представляют? Они являются частью другой страны, как могут власти этой страны не контролировать свои собственные территории? Какова логика?

— Логика проста: косовские сербы считают себя частью Сербии и потому, конечно, считают, что власть Косово — это власть буквально автономной части Сербии. И она не имеет права здесь распоряжаться, не согласовывая свои действия с Белградом. Это такая немного шизофреническая логика. Приштина считает, что эта территория — север Косово — это часть независимой республики Косово.

В то время как косовские сербы и официальный Белград считают, что как северные части Косово, так и все Косово — это часть Сербии. И в такой реальности — двухэтажной, разной, из двух частей, они и живут. Соответственно, логика косовских сербов — они защищают свою территорию, не хотят, чтобы власти непризнанной ими республики Косово вводили свои силы безопасности, которые они тоже не признают.

— Вучич обращался к НАТО, чтобы ввести сербские войска на север Косово. С другой стороны, мы понимаем, что НАТО помогает именно Косово. Какова позиция НАТО относительно этого конфликта?

— НАТО, согласно резолюции Совета безопасности ООН, принятой еще в 1999 году, имеет свои миротворческие силы в Косово, которые должны обеспечивать мир. То есть они действительно, согласно этой резолюции, не должны защищать Косово или сербов. Они должны защищать мир и противодействовать любому обострению.

Относительно этого разрешения. Вучич уже много раз о нем сказал, но официально этот запрос на разрешение [введение] сербских войск еще не был подан. Когда, наконец, его подадут, они и собираются опираться именно на эту резолюцию 1999 года. Фактически, это будет означать, что Сербия отказывается от перемирия.

Миротворческие силы НАТО там присутствуют, потому что Белград согласился вывести свои войска. Вместо своих войск вошли миротворцы НАТО. То есть, если Сербия требует, чтобы вошли их войска, то с одной стороны, Вучич так ласково комментирует: «KFOR (Kosovo Force — Ред.) и силы НАТО в Косово следует уважать». А с другой стороны, есть тот факт, что он говорит о желании вернуть свои силовые структуры в Косово, что означает вообще отматывание ситуации до состояния войны.

Я думаю, что он это понимает, поэтому он говорит об этих разрешениях, вводе войск, но на практике пока ничего этого не сделал.

— Подобное обострение было в конце июля. Речь шла о том, что власти Косово требовали от сербов перерегистрировать их автомобильные права. Тогда, к счастью, никакого вооруженного конфликта не возникло, перенесли принятие этого решения на месяц. А что произошло спустя месяц после того?

— Состоялся снова перенос. Приштина (это власти Косово) требовала, чтобы все сербы, которые живут в Косово, имели все же не автомобильные номера, выданные государством Сербия для этих регионов, а чтобы у них были номера, которые выдают власти Косово для машин, зарегистрированных на территории Косово. Это был спор вроде формальный, но это был как раз спор, чья эта территория — Республики Сербия или независимой республики Косово.

Тогда окончательное решение о перерегистрации номеров было отложено. Затем последует новое обострение, связанное с досрочными выборами, с бойкотом местных сербов — они вышли из местных органов власти. Приштина объявила новые выборы, они тоже привели к напряжению. Эти выборы тоже отложили, причем на следующий год.

Пока нет каких-либо решений Приштины, власти Косово, которые вызывают противодействие у косовских сербов или Белграда. То есть каких-либо решений, которые Косово должно перенести или отменить — нет. Поэтому сейчас я даже не знаю, как объясняют сербские власти и косовские сербы международному сообществу, почему они сейчас идут на эскалацию. Потому что, якобы, никаких поводов для этой эскалации нет. Причина есть, конечно, это территориальный спор. Но повода нет. Но видите, эскалация происходит.

— Этот потенциальный конфликт это большая опасность для Европейского Союза. Понимают ли в ЕС, насколько велика угроза?

— Я не поверила своим глазам, потому что Жозеп Боррель (руководитель европейской дипломатии) призвал стороны (т.е. Белград и Приштину) воздержаться от нагнетания ситуации, которая уже чревата уличными боями. Он официально предупреждает, что ситуация уже на грани вооруженного конфликта.

Вы знаете, что европейцы всегда возмущаются толерантно. А тут уже Боррель говорит: «Перед нами уже реальность уличных боев». И это он сказал сегодня. То есть европейцы понимают, что там происходит. И мы должны понять по его словам, что ситуация крайне опасна. Она не была таковой, наверное, с 1999 года.

— В июле приехали представители российских спецслужб, представители российской военной сферы. Что мы сейчас знаем о присутствии россиян в Сербии, об их влиянии?

— Тогда действительно очень странные вещи происходили. Российские представители, официальные лица, вместе с руководителями силовых ведомств Сербии объезжали находящиеся на границе с Косово сербские военные базы. Это такое уже нескрываемое было вмешательство. Они его не то, что не скрывали, а наоборот демонстративно раскручивали.

Сейчас ситуация несколько иная. Сейчас россияне демонстративно так не вмешиваются, но есть одна деталь. Дело в том, что несколько дней назад на должность руководителя главного разведывательного органа Сербии был назначен человек, которого все буквально почти официально считают главным агентом Кремля в Сербии. Это человек, постоянно поддерживающий связь с министерством обороны Российской Федерации, с ФСБ, даже с Росгвардией. Этот человек возглавляет сейчас главное разведывательное управление, службу безопасности Сербии.

Россияне решили не светиться, но очевидно, что когда такой человек работает на такой должности, они и влияют, они знают абсолютно все детали происходящего.

— Сербия занимает именно пророссийскую позицию. На какой игле Россия держит Сербию? Потому что мы видим, например, Венгрию: есть и нефть, и газ, и атомная энергетика. А в Сербии что?

— До недавнего времени можно было говорить, что речь идет о газе, о нефти. Сейчас остался только газ, который идет из Балканского потока. То есть, это Турецкий поток, он доходит до Сербии уже в виде Балканского потока. Газ остается.

Относительно нефти. Недавно поток российской нефти был перекрыт. Это сделала Хорватия в рамках новых ограничений Европейского Союза по отношению к российской нефти.

Всю нефтяную индустрию и сеть автозаправок в Сербии контролирует одна компания, являющаяся частью Газпрома, – Газпромнефть. Она поставляла через бывший Югославский трубопровод нефть в Сербию. Он шел из хорватского порта, дальше — на сербские нефтеперерабатывающие заводы. Хорватия эту трубу перекрыла. Был страшный скандал, Белград обзывал хорватов фашистами. Но российской нефти уже практически нет.

Остаются очень крепкие связи другого типа. Например, эти силовые структуры они очень взаимодействуют. Между прочим, немногие об этом вспоминают, но Сербия является наблюдателем парламентской ассамблеи ОДКБ. И, несмотря на войну России против Украины, Сербия не вышла из этой структуры. Она даже после всех этих масштабных агрессивных актов России против Украины принимала участие в некоторых мероприятиях ОДКБ. Эта связь остается.

Ранее почему Европейский Союз, в который Сербия вступает сейчас, никогда не запрещал это сотрудничество на военном уровне.

Вы говорите о Венгрии. Да Венгрия никогда себе такого не позволяла. Венгрия — член НАТО, там все однозначно. Это особый член НАТО, но это все-таки и близко не какой-нибудь наблюдатель в ОДКБ.

В Сербии гораздо все хуже, чем с Венгрией. Только в последние недели Европейский Союз начал усиливать свое давление на Сербию, чтобы она наконец-то определилась — она пророссийская или все же хочет вступать в Европейский Союз.

— Россия всегда пыталась повлиять на страны со своей орбиты так, чтобы ничего не было с Европейским Союзом. Видим ли мы со стороны России такие шаги на Балканах?

— Что касается Балканских стран, то замысел России, судя по всему, был более иезуитским, более гибридным. Они считали, что если пророссийские страны натолкать в Европейский Союз, то таким образом можно будет влиять на Европейский Союз.

Россия никогда не выступала против того, чтобы Сербия интегрировалась в ЕС. При этом было убеждение, что Сербия будет максимально пророссийской даже в таких областях, как военная. И в таком состоянии Сербия сможет присоединиться к Европейскому союзу.

На самом деле это удивительно звучит, но подобная европейская интеграция длилась несколько лет. Когда одновременно экономически и политически интегрируется в Европейский Союз, а геополитически и военным образом интегрируется в Россию, ОДКБ и все евразийские структуры.

Сербия является частью этого евразийского экономического пространства, чтобы вы понимали. ЕС закрывал на это глаза. Думаю, что аналитики будут долго разбираться, почему так вышло. Но так вышло. Москва не выступала против евроинтеграции Белграда. Напротив, в Москве считали, что если пророссийский Белград станет частью Европейского Союза, то таким образом они будут иметь своего «троянского коня» в Европе.