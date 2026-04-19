Хезболла заявила о готовности сотрудничать с Ливаном по перемирию с Израилем

Перемещенные лица возвращаются в свои дома после вступления в силу 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Лидер поддерживаемой Ираном Хезболлы Наим Касем заявил, что группировка «полностью открыта» к сотрудничеству с правительством Ливана в вопросе реализации перемирия с Израилем. В то же время продолжение режима тишины возможно только при выполнении принципиальных условий.

Об этом сообщает The New York Times.



Среди озвученных им требований — полное прекращение израильских атак и полный вывод израильских войск с территории Ливана. Касем также заявил, что прекращение огня не может быть односторонним и должно одинаково выполняться обеими сторонами. По его словам, Хезболла не собирается снова месяцами ждать дипломатии без результата.

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Несмотря на публичную готовность к взаимодействию с правительством, Касем отметил, что боевики Хезболлы будут оставаться в полной боевой готовности. Издание отмечает, что такие условия будет сложно реализовать, учитывая то, что Израиль уже давал понять: не откажется от силовых действий, если посчитает их необходимыми.

Дополнительной проблемой остается вопрос разоружения Хезболлы, на котором настаивают США и Израиль. Это давно является одной из самых болезненных тем для Ливана, поскольку центральная власть страны не контролирует группировку в полной мере, а ее военное влияние много лет превышает возможности ливанской армии.

Касем также связал перспективы стабильного мира с возвращением сотен тысяч ливанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. На этом фоне перемирие выглядит скорее паузой, чем решением конфликта.