12 апреля Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», подпитывающую американо-израильскую операцию в Иране, и призвал политических лидеров прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского, заявив, что он «слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике».

При этом Трамп утверждает, что Лев XIV стал Папой Римским только из-за того, что его самого избрали президентом США, и поэтому должен быть благодарным.

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Также Трамп ненадолго опубликовал изображение себя в виде Иисуса, который исцеляет больного.

В ответ Лев XIV заявил, что и дальше будет выступать против войны на Ближнем Востоке.

Что происходит между этими двумя и чем должно закончиться, в интервью Radio NV попытался объяснить епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

— Как вы трактуете такое нападение Дональда Трампа на Папу Римского? Каких целей хочет достичь американский президент?

— Мне трудно говорить о том, что хочет постичь президент Америки, это не сфера моей ответственности. И мы уже разве не привыкли к тому, что такие определенные решения, определенные слова, высказывания появляются со дня на день, и уже можно книгу писать из таких высказываний. Так вот, я не знаю, чего на самом деле хочет постичь президент.