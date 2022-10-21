Еврокомиссия подготовит предложения по передаче замороженных активов на восстановление Украины

21 октября, 17:16
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Евросоюз поручил разработать предложения по восстановлению Украины за счет замороженных активов (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Евросоюз поручил разработать предложения по восстановлению Украины за счет замороженных активов (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Евросовет призвал Европейскую комиссию подготовить предложения, как использовать замороженные активы и направить их на восстановление Украины.

Об этом сказано в заявлении лидеров ЕС по итогам встречи 20−21 октября, которое опубликовано на сайте Еврокомиссии.

В Евросовете подчеркнули, что намерены поддерживать восстановление Украины вместе с международными партнерами и финансовыми институциями. Там также отметили, что 25 октября в Берлине пройдет Международная экспертная конференция, на которой будут обсуждать восстановление нашей страны.

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«Европейский совет предлагает Комиссии в соответствии с законодательством ЕС и международным правом представить варианты, направленные на использование замороженных активов для поддержки восстановления Украины», — подчеркнули лидеры ЕС.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года будут первые решения по поводу механизма возмещения страной-агрессором Россией ущерба, причиненного ее полномасштабным вторжением. По его словам, Украина работает над тем, чтобы ООН поддержала резолюцию о компенсационном механизме.

https://www.youtube.com/embed/f29yVH2kVmQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Украина-ЕС Активы Евросовет Поддержка Украины Война России против Украины Восстановление Украины

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