Ходите пешком. Страны ЕС одна за другой запрещают въезд автомобилей с российскими номерами, в РФ все сходят с ума — и власть, и «оппозиция» 16 сентября, 07:15 Сюжет Эстонско-российская граница (Фото:Janis Laizans / Reuters)

12 сентября Европейская комиссия опубликовала уточненные рекомендации о порядке ввоза гражданами России транспортных средств в Евросоюз. Их суть — въезд в ЕС на машине с номерами РФ является нарушением санкций, наложенных в связи с агрессией против Украины. Страны Балтии и Финляндия уже дали разъяснения: россиянам запрещены поездки в эти государства на личном автотранспорте. Предсказуемо из Москвы послышался недовольный вой, причем так называемые либералы возмущены едва ли не больше, чем штатные пропагандисты.



Рассказываем, почему в Европе не хотят видеть российских автомобилистов.

Все началось с Германии

В мае 2023 года жительница Санкт-Петербурга Мария отправилась на авто в Испанию, где имеет вид на жительство. Из Латвии она на пароме добралась до Германии, в порту Травемюнде ее задержала таможня. Женщине выдали бумагу, на которой было написано по-русски, что автомобиль конфискуют за нарушение эмбарго.

Видео дня

«На вопрос, почему нас тогда пропустила таможня в Эстонии, если въезд в ЕС действительно запрещен на российских номерах, ответили, что это не их зона ответственности и они реализуют закон по месту», — пояснила Мария изданию Фонтанка.

Машину москвича Ивана Коваля 1 июня забрали прямо от его дома в Гамбурге. «Таможенники просто остановились около машины, я как раз от нее отходил. Спросили: „Это ваша машина?“ Попросили документы. Я им дал, там не к чему было придраться. Самое главное — машина даже была поставлена на учет в таможне за неделю до этого. Долго звонили кому-то, проверяли. И в итоге сказали, что к документам вопросов никаких нет, но вынуждены машину арестовать», — рассказал Иван.

А в конце июня машину Сергея из Санкт-Петербурга остановили на автобане близ Гамбурга. Личные вещи водителя, жены и двоих детей выгрузили из Audi на дорогу, машину поставили на эвакуатор и увезли, скулил турист из страны-агрессора.

Чем немцы мотивировали свои действия

Двумя документами. Первый — регламент Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года относительно санкций против РФ в связи с вторжением в Крым и на Донбасс. Второй — поправки к нему, так называемый восьмой пакет санкций, который был утвержден 6 октября 2022 года. Именно в нем автомобили признавались «товаром, приносящим России ощутимый доход», и следовательно — подлежащим конфискации на территории ЕС.

Россиянин, отсудивший свою машину в ФРГ / Фото: Иван Коваль / соцсети

Эти нормы немецкая таможня, если верить росСМИ, применяла несколько десятков раз. 4 сентября посольство России в Берлине «убедительно рекомендовало» гражданам РФ «воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами». «Пострадавших просим доводить до российских консульских учреждений информацию обо всех случаях конфискации транспортных средств, а также их последующего возврата, если такое имеет место», — писало ТАСС.

Действительно, несколько ушлых российских автовладельцев вернули конфискованные машины. Например, Иван Коваль, получивший 13 июля предписание прокуратуры Гамбурга о возврате своего Audi.

Стало ясно, что санкционные нормы требуют уточнения…

Еврокомиссия вступает в дело

…И оно последовало. 8 сентября на сайте Европейской комиссии, в разделе Часто задаваемые вопросы о правилах применения санкций против России, появился новый пункт.

Вопрос: Могут ли граждане РФ временно ввозить в Евросоюз для личного использования товары и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI и подпадающие под запрет согласно статье 3i регламента Совета ЕС 833/2014, в рамках туристических поездок? Ответ: Нет. Статья 3i запрещает покупку, импорт или трансфер, напрямую или опосредованно, товаров, перечисленных в приложении XXI, если они произведены в России или экспортированы из России. Это правило включает и моторные средства (автомобили), согласно таможенному коду 8703. Допустимое исключение касается покупки в России товаров для личного пользования гражданами стран — членов Евросоюза или их ближайшими родственниками. Кроме уже истекшего переходного периода, никаких дополнительных исключений не предусмотрено, и импорт таких товаров из России запрещен. То, для каких целей — личных или коммерческих — используются транспортные средства, не влияет на запрет, пока этим транспортным средствам присвоен таможенный код согласно приложению XXI и они произведены в России или экспортированы из России. Очевидно, что это касается транспортных средств с российскими номерными знаками, зарегистрированных в России. Продолжительность их возможного пребывания на территории Евросоюза и, соответственно, таможенные процедуры, которые они должны пройти согласно цели ввоза, также не имеют значения.

Иначе говоря, конфискация у россиян автомобилей и ряда других потребительских товаров, перечисленных в приложении ХХІ (в том числе ноутбуков, косметики, одежды), объявлялась законной.

Такие надписи на машинах россиян теперь символизируют несбыточную мечту / Фото: DR

Правда, 12 сентября ЕК пришлось уточнить ответ на «часто задаваемый вопрос». «Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода санкций, таких как предметы личной гигиены или одежда, которую носят путешественники или которая находится в их багаже и явно предназначена для личного использования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом», — отметили чиновники.

А вот легковой автомобиль, зарегистрированный в России, однозначно признан «категорией товаров, подверженных обходу санкций», поэтому допущен в ЕС быть не может. «Национальные компетентные органы должны уделять им особое внимание», — сказано в рекомендациях.

Вопли россиян

Уже первые случаи изъятия машин у граждан РФ в Европе вызвали гнев спикера МИД страны-недоразумения Марии Захаровой. Она считала происходящее произволом. А 11 сентября Захарова назвала «расизмом» разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз из России автомобилей, телефонов, шампуней и т. д.

Но и так называемая российская оппозиция, проживающая в основном за рубежом, не уступает пропагандистам в «обличении Запада».

Вот как прокомментировала новый запрет Мария Певчих, председатель совета директоров Фонда борьбы с коррупцией, в эфире телеканала Дождь: «Это не имеет отношения к здравому смыслу. Там другой мотив, связанный с компенсаторным механизмом. От бессилия, от провальной санкционной политики по отношению к личным активам путинского окружения они машут оружием в ту сторону, куда махать проще. Конечно, проще бороться с обычным человеком».

«Оппозиционер» Максим Кац обратился с письмом к Мейрид Макгиннес, комиссару ЕС по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала. По его мнению, новые ограничения противоречат изначальному смыслу санкций (?), поскольку они применимы ко всем россиянам, а не только к представителям российской элиты.

Антивоенный комитет России во главе с Гарри Каспаровым также просит европейцев дать возможность россиянам въезжать в страны ЕС на авто: «Разъяснения Еврокомиссии запрещают использование гражданами России личного автотранспорта, который зачастую является единственным способом покинуть Россию для тех, кто выступает против агрессивной войны, развязанной российским руководством».

Медиазона — единственное российское СМИ, которое привело аргумент, касающийся Украины как пострадавшей от агрессии стороны. Циркуляр ЕК может сказаться на судьбе украинцев, которые во время войны вынужденно оказались в России и направляются в Евросоюз, отметило издание. Волонтерка Елизавета, координирующая помощь таким беженцам, говорит, что в первую очередь эти меры «повлияют на маломобильных» лиц, которых перевозят на машинах с номерами РФ.

Тем временем в ЕС…

Латвия с 18:00 12 сентября ввела запрет на въезд российских автомобилей, сообщила Служба государственных доходов страны.

Литва 12 сентября предупредила, что будет конфисковывать все машины с номерами РФ, кроме тех, которые следуют транзитом в эксклав — Калининградскую область.

Генеральный директор литовского Департамента таможни Дарюс Жвиронас предложил всем владельцам зарегистрированных в России автомобилей позаботиться о скорейшем вывозе их из Литвы в РФ, Беларусь или куда-либо еще, пишет Delfi.

Власти Эстонии 13 сентября объявили, что полностью запрещают въезд легковых машин с российскими номерами. «Им не позволено пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не достигнет победы», — заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

На эстонской таможне уточнили, что границу смогут пересекать только мотоциклы, автобусы на десять и более пассажиров и автомобили с дипломатическими номерами РФ.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна запрещает въезд российских автомобилей с полуночи 16 сентября. Ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии российских автомобилей, добавила Валтонен в интервью Yle: они должны покинуть страну до 16 марта 2024 года.

Ожидается, что Норвегия, Польша и Германия также объявят о мерах в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии.