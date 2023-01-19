В США хотят начать передачу Украине конфискованных российских активов в ближайшие месяцы

19 января, 23:48
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В США хотят начать передачу конфискованных российских активов для Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В США хотят начать передачу конфискованных российских активов для Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министерство юстиции США планирует в ближайшие месяцы начать процесс передачи Украине конфискованных российских активов.

Об этом заявил руководитель оперативной группы Минфина США по вопросу обнаружения и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс, сообщает Укринформ.

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Он напомнил, что в конце декабря Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон о финансировании федерального правительства, который в том числе предусматривает право Минюста передавать Госдепартаменту конфискованные активы, чтобы затем направлять их Украине.

«Это… позволяет надеяться, что мы увидим первую передачу [конфискованных активов] от Министерства юстиции Госдепартаменту в ближайшие недели и месяцы», — сказал Адамс.

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Представитель Минюста также уточнил, что законопроект Конгресса касается не всех конфискованных активов, в частности, не относится к средствам, изъятым за нарушение экспортного контроля.

Он добавил, что суммы несравнимо малы по сравнению с ущербом, нанесенным Украине страной-агрессором, но что «любой вклад важен».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Украина-США Санкции против России Активы Минфин США Поддержка Украины Минюст США Война России против Украины конфискация активов

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