В США хотят начать передачу Украине конфискованных российских активов в ближайшие месяцы 19 января, 23:48 В США хотят начать передачу конфискованных российских активов для Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министерство юстиции США планирует в ближайшие месяцы начать процесс передачи Украине конфискованных российских активов.

Об этом заявил руководитель оперативной группы Минфина США по вопросу обнаружения и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс, сообщает Укринформ.



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Он напомнил, что в конце декабря Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон о финансировании федерального правительства, который в том числе предусматривает право Минюста передавать Госдепартаменту конфискованные активы, чтобы затем направлять их Украине.



«Это… позволяет надеяться, что мы увидим первую передачу [конфискованных активов] от Министерства юстиции Госдепартаменту в ближайшие недели и месяцы», — сказал Адамс.



Представитель Минюста также уточнил, что законопроект Конгресса касается не всех конфискованных активов, в частности, не относится к средствам, изъятым за нарушение экспортного контроля.



Он добавил, что суммы несравнимо малы по сравнению с ущербом, нанесенным Украине страной-агрессором, но что «любой вклад важен».