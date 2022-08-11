«Много информации под грифом „секретно“». Резников рассказал об итогах конференции о помощи Украине в Дании

11 августа, 18:46
Министр обороны Украины Алексей Резников в Копенгагене, Дания, 10 августа 2022 года (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников в Копенгагене, Дания, 10 августа 2022 года (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что доволен результатами конференции о помощи Украине, которая прошла в Копенгагене в четверг, 11 августа.

Как сообщает Укринформ, в комментарии журналистам министр рассказал, что на конференции было много информации под грифом «секретно», поэтому он не может разглашать подробности.

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«Но мы достигли четких инициатив и обязательств по разминированию. Мы согласились по поводу деятельности в средне- и долгосрочной перспективах. Эти перспективы также касаются производства вооружения», — уточнил Резников.

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Партнеры Украины заявили, что готовы поддерживать нашу страну финансово, также сказал глава Минобороны.

«Мы представили коллегам наши [оборонные] запросы. Они знают список наших потребностей. Он будет распространен между нашими партнерами, и они будут решать, кто готов поставлять в Украину, используя эти [собранные во время конференции] деньги», — добавил он.

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В Министерстве обороны Дании в Twitter сообщили, что по итогам встречи в Копенгагене на поддержку Украине привлекли 1,5 млрд евро от 26 стран. В совместной декларации сказано, что министры обороны и представители Украины, Великобритании, Дании и ключевых союзников и партнеров обсудили увеличение долгосрочной военной помощи Украине. В документе также перечислены проекты, которые обсуждались на конференции:

  • способствование долгосрочному финансированию;
  • увеличение производства вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов;
  • развитие и усиление подготовки украинских военных;
  • способствование усилиям Украины по разминированию.

Новая встреча пройдет в сентябре в онлайн-режиме.

https://twitter.com/Forsvarsmin/status/1557736728684740609
https://www.youtube.com/embed/sLyLilrpW34
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Дания Министерство обороны Украины Военная помощь Поставки оружия Копенгаген Разминирование Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины

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