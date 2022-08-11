«Много информации под грифом „секретно“». Резников рассказал об итогах конференции о помощи Украине в Дании 11 августа, 18:46 Министр обороны Украины Алексей Резников в Копенгагене, Дания, 10 августа 2022 года (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что доволен результатами конференции о помощи Украине, которая прошла в Копенгагене в четверг, 11 августа.

Как сообщает Укринформ, в комментарии журналистам министр рассказал, что на конференции было много информации под грифом «секретно», поэтому он не может разглашать подробности.



Видео дня

«Но мы достигли четких инициатив и обязательств по разминированию. Мы согласились по поводу деятельности в средне- и долгосрочной перспективах. Эти перспективы также касаются производства вооружения», — уточнил Резников.



Партнеры Украины заявили, что готовы поддерживать нашу страну финансово, также сказал глава Минобороны.

«Мы представили коллегам наши [оборонные] запросы. Они знают список наших потребностей. Он будет распространен между нашими партнерами, и они будут решать, кто готов поставлять в Украину, используя эти [собранные во время конференции] деньги», — добавил он.

Читайте также: Норвегия поможет тренировать украинских военных в Великобритании

В Министерстве обороны Дании в Twitter сообщили, что по итогам встречи в Копенгагене на поддержку Украине привлекли 1,5 млрд евро от 26 стран. В совместной декларации сказано, что министры обороны и представители Украины, Великобритании, Дании и ключевых союзников и партнеров обсудили увеличение долгосрочной военной помощи Украине. В документе также перечислены проекты, которые обсуждались на конференции:

способствование долгосрочному финансированию;

увеличение производства вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов;

развитие и усиление подготовки украинских военных;

способствование усилиям Украины по разминированию.

Новая встреча пройдет в сентябре в онлайн-режиме.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.